Juventus, McKennie: "La tattica non c'entra niente, dobbiamo lottare di più"

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro il Genoa: "Dobbiamo fare meglio. Non abbiamo giocato bene, bisogna avere una reazione, essere più cattivi. Non siamo venuti qua per perdere, ma il Genoa ha giocato una buona partita, sicuramente dobbiamo fare di più".

La vittoria di Lecce vi ha illuso?

"La tattica non c'entra quasi niente con queste partite, aiuta ma poi si deve lottare per vincere. Il Genoa ha fatto bene questo e noi no, per questo hanno vinto".

Che spiegazione ti sei dato a questa prestazione?

"Sono un giocatore che non parla troppo, provo a farlo sul campo. Bisogna combattere, metterci più energia".

La gara col Napoli è già un dentro o fuori?

"Sì, contro il Napoli sarà una partita difficile ma ora la cosa più importante è recuperare, vedere al video dove abbiamo sbagliato e preparare la prossima per provare a vincere in casa. Dobbiamo farlo per noi stessi, per i tifosi e per il club che deve tornare al top".