Juventus, il bollettino medico: McKennie rientrerà dopo la sosta. Cabal e Alajbegovic ok

Arrivano aggiornamenti da casa Juventus in merito alle condizioni fisiche di Weston McKennie, Kerim Alajbegovic e Juan Cabal, che sono usciti acciaccati dalla sfida contro il Napoli di ieri sera. Le notizie peggiori arrivano dal centrocampista statunitense che ha riportato un affaticamento muscolare adduttore che lo costringerà a rimanere ai box per le prossime due partite, la prima in Europa League giovedì in Olanda contro l'AZ Alkmaar e la seconda domenica prossima a Firenze contro la Fiorentina. Il giocatore rientrerà dunque dopo la sosta per gli impegni delle varie Nazionali.

Buone notizie dagli altri due

Alajbegovic e Cabal saranno invece a disposizione di Spalletti già per la gara di giovedì: il primo aveva rimediato soltanto una botta al ginocchio, mentre il secondo era uscito per crampi. Entrambi sono già a posto e non dovranno osservare nessun giorno di riposo forzato.