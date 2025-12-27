Roberto Bettega, uno dei grandi centravanti della Juventus. Sette Scudetti vinti

Roberto Bettega è stato uno dei principali attori della Juventus, dalle giovanili al 2006. Nato alla periferia di Torino e diventato grande molto alla svelta, è quasi sempre il più alto nelle fotografie. Cresciuto nelle giovanili - iniziando prima da mediano, poi da centravanti negli Allievi - nel 1968-69 è già in prima squadra, gravitando poi nell'area di influenza di Nils Liedholm al Varese. Tredici gol in campionato alla prima stagione da professionista in trenta partite, in Serie B, laureandosi capocannoniere in una squadra che conta anche su Ariedo Braida, Carmignani e Sogliano, fra gli altri.

C'è chi crede che possa diventare il nuovo Charles, storico attaccante della Juventus. Tanti i gol con la testa, grazie a un tempismo fuori dal comune oltre all'altezza. Ancor meglio che con il piede destro. Vince sette Scudetti ma non centra la Coppa dei Campioni (solo una Coppa UEFA), né il Mondiale del 1982 con la nazionale di Bearzot. "Giocare nella Juventus è una grandissima soddisfazione, la più grande della mia vita. Penso che indossare la maglia bianconera sia il sogno di ogni giocatore, il sogno di tutta una carriera; questa mia soddisfazione acquista ancora maggior valore, poiché i miei primi passi li ho mossi, da ragazzino imberbe, proprio nella Juventus". 179 reti in totale in 490 partite.

Va in Canada, ai Toronto Blizzard per chiudere la carriera, tornando poi come dirigente nel 1994 fino al 2006 con lo scandalo Calciopoli. Oggi Roberto Bettega compie 75 anni.