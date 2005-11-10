Juventus, McKennie da record: a Cagliari supererà Locatelli per presenze in bianconero

La trasferta di Cagliari può consegnare a Weston McKennie un primato significativo. Se, come previsto, scenderà in campo dal primo minuto, lo statunitense raggiungerà quota 234 presenze con la Juventus, superando Manuel Locatelli, fermo a 233 e attualmente indisponibile per il grave infortunio al ginocchio. Nessun altro calciatore dell'attuale rosa si avvicina alla loro longevità: alle spalle della coppia ci sono Rugani con 157 presenze, Gatti con 139, Cambiaso con 134, Yildiz con 132 e Bremer con 128. McKennie condivide inoltre con Yildiz il primato realizzativo nella Juve attuale: entrambi hanno segnato 27 gol in bianconero.

Spalletti si affida al jolly McKennie

Arrivato a Torino nel 2020 e oggi legato alla Juventus fino al 2030, McKennie ha saputo conquistare praticamente tutti gli allenatori incontrati in bianconero, da Allegri a Thiago Motta e Tudor fino a Luciano Spalletti. Proprio l'attuale tecnico ne ha riassunto così la duttilità: "Lui conosce ogni angolo del campo: è mediano, centrocampista, trequartista, gioca dove gli pare". Nel corso degli anni il texano è stato utilizzato davanti alla difesa, da mezzala, trequartista ed esterno su entrambe le fasce, arrivando con Thiago Motta a essere schierato persino da "falso nove" contro il Milan.

Nel mirino Davids, Capello e gli altri grandi ex

In questa stagione McKennie deve ancora trovare il primo gol, anche a causa del problema muscolare che lo ha tenuto fuori per quasi un mese dopo la prima giornata. Dal suo rientro contro il Nec, però, ha ripreso un ruolo centrale nella squadra di Spalletti. Ora, oltre al sorpasso su Locatelli, può cominciare a scalare ulteriormente la graduatoria delle presenze juventine: davanti a lui ci sono Davids a 235, Capello a 239, Szczesny a 252, Sivori a 253 e Lichtsteiner a 258. Il primo obiettivo, però, resta Cagliari: McKennie vuole accompagnare il nuovo record personale con tre punti pesanti per la Juventus. A scriverlo è il Corriere dello Sport.