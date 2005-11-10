Spalletti: "McKennie gioca dove gli pare. È simile a Perrotta, un cavallino sempre in movimento"

Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha concesso un'intervista a Tuttosport parlando anche dell'importanza di Weston McKennie nella sua Juventus. Di seguito le dichiarazioni del tecnico sul centrocampista americano, paragonato all'ex Roma Simone Perrotta in quanto "cavallino sempre in movimento".

L'evoluzione di McKennie secondo Spalletti

"Per lui abbiamo creato la 'Weston Zone', lui conosce ogni angolo del campo. Già dentro i video che andiamo a comporre raccontano molto del suo carattere, della sua personalità. È una persona bella e viva, ti si mostra da solo. Lui ti dice: 'Io sono fatto così'. È un grande uomo che sa fare tantissime cose. È mediano, centrocampista, trequartista, gioca dove gli pare. Wes ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi l’ha allenato e a chi lo allenerà. L’universalità è la nuova specializzazione nel calcio: conoscere tutto il campo è un obbligo ormai. Anche Simone Perrotta era molto simile per come sapeva adattarsi alle situazioni tattiche di squadra: era un cavallino che trovavi sempre in movimento", ha dichiarato Spalletti.

E, quando gli viene chiesto se ci sia un altro calciatore bianconero cresciuto quanto Weston McKennie, Spalletti non mostra alcun dubbio: "Rispetto al momento in cui l’ho conosciuto certamente Douglas Luiz".