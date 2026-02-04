Icardi resta al Galatasaray, segna e diventa lo straniero più prolifico di tutti i tempi

Terminati i rumors di mercato, Mauro Icardi scende in campo col Galatasaray e segna nella vittoria per 3-1 contro l'Istanbulspor, partita di Coppa di Turchia. Un gol non banale quello di stasera, poiché gli ha permesso di diventare lo straniero più prolifico di sempre della storia dei giallorossi, superando una leggenda come Gheorghe Hagi.

73 reti in tutte le competizioni per l'argentino, arrivato a Istanbul nell'estate del 2023 e capocannoniere della Super Lig nella stagione 2023/24. È in scadenza di contratto col club di Istanbul e diventerà inevitabilmente uno dei giocatori più contesi per la prossima finestra trasferimenti.

Di Torreira e Kutucu le altre due reti per la squadra di Okan Buruk. Il curioso formato del torneo prevede una fase a gironi, dove 24 squadre sono divise in 3 gironi da 8. Con questa vittoria il Gala è al comando del suo raggruppamento con 9 punti in 3 partite.

Di seguito tutti i risultati della serata:

Buluspor - Alanyaspor 0-2

Karagumruk - Basaksehir 1-4

Genclerbirligi - Eyupspor 2-2

Galatasaray - Istanbulspor 3-1