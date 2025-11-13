Juventus, Milik continua ad allenarsi solo in palestra: oltre 500 giorni dall'ultima partita
Ad oggi, sono 537 i giorni che separano Arkadiusz Milik dall’ultima gara disputata con la maglia della Juventus, sottolinea oggi Tuttosport, facendo il punto su questa via crucis infinita del polacco. Da quella vittoria per 2-0 all’ultima di campionato sul Monza, con Montero in panchina. Da lì, l’infortunio al menisco, rimediato in Nazionale, che l’ha costretto a rimanere fuori per i primi sei mesi della gestione Motta. Poi i problemi al polpaccio, a sancire anzitempo la fine di una stagione mai iniziata.
Dopo il lavoro insieme al resto della squadra negli Stati Uniti, un altro stop, per via di un polpaccio che non gli dà più tregua. Da quanto emerso, ogni qual volta che il polacco intensifica i carichi di lavoro si ritrova a fare i conti con una struttura fisica precaria. Per ora, Milik continua ad allenarsi solo in palestra, lontano dal campo. La Juve conta di recuperarlo, prima o poi, per capire a quel punto cosa farne del suo futuro.
