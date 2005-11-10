Tre rigori concessi in Bologna-Monza, Marelli: "Corrette le valutazioni degli episodi"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato così l'arbitraggio di Bologna-Monza (match vinto dai rossoblù con il punteggio di 2-1).

Subito un episodio da rigore: "Partiamo dal 3' del primo tempo: viene dato un rigore al Monza per un intervento di Theate su Mota. L'arbitro ci mette un po' e dopo l'intervento si dirige verso il centro del campo ma poi gli viene segnalato dall'assistente: corretto il calcio di rigore".

Valutazione errata ad inizio ripresa: "Al 51' grave errore dell'arbitro Zanotti: ci sarebbe calcio di punizione e ammonizione di Goglichidze, non c'è espulsione perché il pallone scappa verso il lato. Il Var non può richiamare un cartellino giallo, ma deve rilevare che il calcio d'angolo non ci fosse e quindi interviene per ripartire dal calcio di rinvio. Con un po' più di malizia, l'arbitro avrebbe potuto tornare indietro sulla sua decisione".

Gli ultimi due rigori assegnati: "L'arbitro si perde la trattenuta di Lucchesi su Theate: la trattenuta è evidente, bene il richiamo del Var e l'assegnazione del rigore con ammonizione per comportamento antisportivo. Al 78' l'ultimo calcio di rigore: è vero che Zortea è molto vicino, ma il tocco di braccio è in allungo e verso il pallone".