Serie B, 7ª giornata: Sampdoria-Arezzo 0-0 al 45'. Apre Henderson, risponde Arena
Paolo Lora Lamia
Termina il primo tempo di Sampdoria-Arezzo, ultima partita in programma per la 7ª giornata di Serie B. Succede tutto nel giro di 6 minuti, con il vantaggio doriano con Henderson al 9' e il pareggio aretino con Arena al quarto d'ora. Risultato all'intervallo sull'1-1.
Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Pisa-Cremonese 3-1
3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)
Juve Stabia-Sudtirol 3-0
43' Sibilli, 73' Di Nardo, 84' Sandrucci
Cesena-Avellino 1-1
51' Fiori (C), 67' Izzo (A)
In corso
Sampdoria-Arezzo 1-1
9' Henderson (S), 15' Arena (A)
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SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Benevento 11
Avellino 11
Virtus Entella 9
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Padova 7
Arezzo 7
Cremonese 6
Vicenza 6
Juve Stabia 5°
Sampdoria 4*
Catanzaro 4
* una gara in meno
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva