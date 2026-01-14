Il dg del Monaco su Pogba: "Non va come speravamo". E non esclude l'addio anticipato

Il ritorno in campo di Paul Pogba dopo due anni di sospensione per doping, non sta andando come tanti appassionati di calcio speravano. L'ex Juventus ha collezionato appena 30 minuti in sei mesi, distribuiti su tre spezzoni finali di gare in Ligue 1. Non esattamente l'impatto che il Monaco si aspettava, insomma.

In questo momento peraltro, Pogba è assente dal gruppo da metà dicembre a causa di un problema al polpaccio e nessuna data di ritorno è stata ancora annunciata. Dal suo arrivo nel Principato, il centrocampista ha già avuto tre problemi fisici (polpacci, caviglia, coscia) e ha 138 giorni trascorsi in infermeria, serie in corso. .

Intervenuto in conferenza stampa il direttore generale del club, Thiago Scuro, ha dichiarato su di lui: "È chiaro che il programma e il piano per Paul non funzionano come si poteva sperare all'inizio. Tutti continuano a lavorare sodo per trovare una soluzione, sia il club che Paul. È molto turbato dal fatto di dover lottare per essere più disponibile per aumentare il suo tempo di gioco. Il piano cambia costantemente a seconda della situazione con cui dobbiamo fare i conti".

Pogba ha firmato un contratto fino al 2027, ma a questo punto non è da escludere che possa terminare prima il rapporto. Queste le parole del dirigente in merito: "Il rapporto tra l'AS Monaco e Paul è molto onesto. (...) Avete sempre due possibilità. La prima è che funziona e che possa avere presto un'influenza sul campo. Se non funziona, i due campi potranno sedersi e avere una discussione per sapere dove andare. Ma non è il momento di avere questa discussione. Ci impegniamo a trovare una soluzione e riportarlo sul campo".