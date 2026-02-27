Un nuovo Galatasaray-Juventus in programma? Possibile test a Istanbul il 2 agosto

La Juventus e il Galatasaray ci hanno preso gusto a sfidarsi e potrebbero farlo ancora in estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è in cantiere un test di lusso a Istanbul il prossimo 2 agosto: l'invito da parte del club turco è sul tavolo, adesso la palla passa a Comolli, Chiellini e tutti gli altri dirigenti, che dovranno decidere il da farsi dopo aver parlato con la proprietà.

Certo è che uno scenario potrebbe cambiare tutto. In Super Lig infatti la squadra di Okan Buruk conduce con 2 punti di margine sul Fenerbahce e deve mantenerli per far sì che questo sia possibile, anche perché la seconda sarebbe impegnata il 4 agosto nei preliminari di Champions League. La Juventus, dopo aver giocato questa amichevole, potrebbe proseguire con una tournée verso Hong Kong e Perth.