Atalanta, ora Arsenal o Bayern: alle 12 il sorteggio Champions, tutto quello che c'è da sapere

L’Atalanta, dopo l’impresa con il Borussia Dortmund, conoscerà oggi la propria avversaria negli ottavi di finale di Champions League. Ma non solo: il sorteggio di oggi, che prenderà il via alle 12 in quel di Nyon, definirà in via definitiva, in stile tennistico, l’intero tabellone della competizione, compresi quarti di finale e semifinali.

Come funziona. Le otto vincitrici degli spareggi raggiungono le prime otto classificate della League Phase, che saranno teste di serie nel sorteggio. Le squadre verranno accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie verranno sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Teste di serie (prime otto fase campionato, in ordine di classifica della fase campionato): Arsenal (ENG), Bayern Monaco (GER), Liverpool (ENG), Tottenham (ENG), Barcelona (ESP), Chelsea (ENG), Sporting CP (POR), Manchester City (ENG).

Non teste di serie (vincitrici spareggio fase a eliminazione diretta): Real Madrid (ESP), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle (ENG), Atletico Madrid (ESP), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Galatasaray (TUR), Bodø/Glimt (NOR).

I possibili accoppiamenti

Parte sinistra

Paris Saint-Germain - Barcellona o Chelsea

Galatasaray - Liverpool o Tottenham

Real Madrid - Sporting CP o Manchester City

Atalanta - Arsenal o Bayern Monaco

Parte destra

Newcastle - Chelsea o Barcellona

Atlético Madrid - Tottenham o Liverpool

Bodo/Glimt - Manchester City o Sporting CP

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco o Arsenal

Le date della Champions League

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera.

Il calendario dei quarti di finale sarà comunicato il 19 marzo dopo le gare di ritorno degli ottavi.

Il calendario delle semifinali sarà comunicato il 16 aprile, dopo le partite di ritorno dei quarti di finale.