Juventus, spiraglio per il rinnovo Vlahovic: con Spalletti può cambiare tutto. La situazione

La Juventus ha pianificato un incontro con Dusan Vlahovic per provare a capire se c'è uno spiraglio per prolungare il suo contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri vorrebbero puntarci per il futuro, ma ovviamente il serbo deve essere disponibile a firmare a cifre differenti, altrimenti non se ne farà niente. C'è l'intenzione di capire quanto margine di manovra ci sia.

La soglia massima di ingaggio che è disposta a mettere sul piatto la Vecchia Signora è massimo di 7 milioni di euro annui, avvicinandolo a Yildiz. La fiducia di Spalletti potrebbe cambiare gli scenari, visto che il tecnico di Certaldo, prima del suo infortunio, lo aveva rivitalizzato. Infine, sarà fondamentale capire se il club disputerà la Champions League o meno. Nel 2025-2026 il classe 2000 è sceso in campo 13 volte in Serie A e 4 in Champions League, segnando un totale di 6 gol, equamente distribuiti. Nel Mondiale per Club in estate invece aveva trovato 2 reti in 3 match.