Inter, dalle mosse per l'estate al retroscena di mercato: da Nico Williams a Nico Paz
L'Inter si prepara al rush finale per la stagione 2025/26: salutata la Champions League con l'eliminazione arrivata per mano del Bodo/Glimt, i nerazzurri sono in primissima fila per lo Scudetto ed in semifinale di Coppa Italia. La dirigenza però pensa anche alla prossima stagione che con ogni probabilità ripartirà da Cristian Chivu.
Al di là dei rumor - smentiti dal presidente Giuseppe Marotta - su Diego Simeone, sarà lui il tecnico anche nella prossima stagione. Che potrebbe portare più novità anche dal punto di vista tattico, in base a quello che sarà il mercato estivo.
Tuttosport oggi in edicola rilancia l'ipotesi che Chivu riparta dal 3-4-2-1 con l'inserimento di giocatori "alla Lookman". E spunta un retroscena. Il quotidiano rivela infatti che l'estate scorsa l'Inter ha fatto un tentativo, sotto forma di sondaggio, per Nico Williams. C'è poi Moussa Diaby, valutato senza successo nel mercato invernale: il suo profilo è da tenere in considerazione. Non tramonta poi l'apprezzamento per Nico Paz, che a fine stagione dovrebbe lasciare il Como per tornare al Real Madrid. Dove però la concorrenza non manca, ed è su questo che l'Inter potrebbe provare a giocarsi le sue carte, presentandogli un progetto che ruoti attorno a lui.
