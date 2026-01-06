Juventus, non solo le manovre offensive: concorrenza al Barcellona per Senesi

Il mercato di gennaio si è aperto da pochi giorni, con la Juventus che ha sfruttato queste prime ore di trattative per schiarirsi le idee e per scremare la lunga lista di obiettivi in mano a Comolli e Ottolini. Oltre alle manovre per il ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool, scrive oggi Tuttosport, la dirigenza bianconera potrebbe presto fare un tentativo anche per un difensore.

Nello specifico, spiega il quotidiano, c'è un nome che potrebbe rappresentare la più classica delle opportunità di mercato. Nel Bournemouth in Inghilterra gioca Marcos Senesi, difensore centrale argentino di qualità ed esperienza in possesso però del passaporto italiano, caratteristica importante nell'ottica degli slot per gli extracomunitari.

Il giocatore ha il contratto in scadenza col club inglese e ben poca voglia di arrivare ad un accordo per il prolungamento. E così la Juventus potrebbe fare la propria mossa: il classe '97 infatti piace anche al Barcellona in vista del prossimo giugno, quando il suo contratto sarà ufficialmente scaduto. E i bianconeri potrebbero avanzare già a gennaio la propria offerta con l'obiettivo di battere sul tempo il club blaugrana. In questa stagione di Premier League, Senesi ha messo insieme un totale di 19 presenze con anche 3 assist all'attivo.