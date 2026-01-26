Juventus, Ottolini non molla: in giornata ultimo tentativo per En-Nesyri. Sondaggio per Beto

Ottolini non molla e in giornata farà l'ultimo tentativo per convincere Youssef En-Nesyri: il ds bianconero spetta una risposta dell'attaccante e dal suo entourage. E lo farà fino a oggi, quando il marocchino sarà chiamato al dentro o fuori definitivo: sarà Juve o sarà altrove, anche perché al Fenerbahçe - che spinge per la cessione ai bianconeri, con i quali ha un accordo blindato da tempo - non rimarrà.

La preferenza del giocatore però è sembrata chiara sin dall'inizio, nonostante gli ok di massima fossero arrivati, e nonostante la sicurezza juventina di averlo in pugno e di poterlo convincere a un passo dall'imbarco per Caselle. Vuole tornare al Siviglia. Per una questione di clima, in primis. E per le certezze che la società andalusa gli ha fornito, soprattutto quelle future. Il club andaluso si è infatti impegnato a riscattare il cartellino del centravanti, che in Spagna ha già collezionato 143 presenze in 4 anni, con 51 gol tra Liga ed Europa.

Per questo, fa sapere l'edizione odierna di Tuttosport, è stata riaperta la porta in direzione Jean-Philippe Mateta, sul quale però è ferma la resistenza (anche economica) del Crystal Palace. Mentre Beto è stato sondato e potrebbe essere un colpo dell'ultimo minuto.