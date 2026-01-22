Juventus, Ottolini non vedrà En-Nesyri in azione. Il marocchino non è nemmeno in panchina
Youssef En Nesyri non è nemmeno in panchina per la partita di Europa League fra Fenerbahçe e Aston Villa. L'attaccante marocchino è appena rientrato dalla Coppa d'Africa, ma le ragioni della sua assenza vanno identificate nel mercato. Il giocatore potrebbe in questi giorni trasferirsi e non è un caso che il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, sia presente a Istanbul per assistere all'incontro, ma soprattutto per avviare una trattativa con il club turco.
Queste le formazioni ufficiali:
FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Muldur; Fred, Yuksek; Nene, Asensio, Akturkoglu; Duran. A disp. Biterge, Cetin, Alvarez, Aydin, Demir, Karatas, Soyuncu, Talisca. All. Domenito Tedesco.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Mings, Digne; Bogarde, Tielemans; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins. A disp. Proctor, Wright, Garcia, Guessand, Hemmings, Jimoh-Aloba, Konsa, Maatsen, Onana, Torres, Young. All. Unai Emery.