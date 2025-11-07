Ufficiale Rivoluzione Wolverhampton, dopo Vitor Pereira saluta Teti: risoluzione per il ds italiano

Prosegue la fase turbolenta in casa Wolverhampton. Il club inglese ha annunciato la separazione consensuale con Domenico Teti, direttore sportivo arrivato lo scorso giugno insieme a Vitor Pereira. I due avevano già condiviso un’esperienza all’Al-Shabab, ma l’avventura in Premier League si è rivelata complessa fin da subito. Dopo il deludente avvio di stagione, con zero vittorie e appena due punti raccolti in dieci giornate, i Wolves hanno esonerato Pereira domenica. Ora anche Teti lascia il suo incarico, mentre la società valuta una riorganizzazione della propria struttura tecnica.



A confermare il congedo è stato il presidente esecutivo Jeff Shi, che ha speso parole di stima per il dirigente italiano: “Domenico ha interpretato il suo ruolo con grande professionalità, costruendo rapporti solidi all’interno del club. Ha dato un contributo positivo ai nostri processi e si è sempre comportato con integrità. Lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Nel frattempo, i Wolves sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Le trattative per un clamoroso ritorno di Gary O’Neil si sono arenate, con l’ex tecnico che ha deciso di ritirarsi dalla corsa. Anche Rob Edwards ha preso le distanze dalla panchina, mentre restano in lizza nomi di peso come Erik ten Hag e Michael Carrick, quest’ultimo libero dopo l’addio al Middlesbrough. A Molineux serve una svolta immediata per provare a risalire da un ultimo posto che pesa come un macigno.