Napoli, Meret vede il rientro dopo un mese. Presto a colloquio per decidere il suo futuro
Yvonne Alessandro
Alex Meret è pronto a riprendersi il posto da titolare tra i pali del Napoli in vista della sfida di sabato al Maradona contro il Frosinone. Fermato da una lesione di basso grado all'adduttore lungo della coscia sinistra lo scorso 9 settembre contro l'Arsenal in Champions League, il portiere friulano ha dovuto saltare gli impegni di campionato contro Bologna e Fiorentina, ma la settimana in corso segnerà tuttavia il suo rientro definitivo in gruppo, consentendo al tecnico Massimiliano Allegri di riaverlo in rosa e a disposizione.
Un mese dopo
La stagione in corso ha rappresentato un deciso cambio di gerarchie per Meret, rilanciato da Allegri come titolare designato dopo l'annata precedente vissuta all'ombra di Vanja Milinkovic-Savic sotto la gestione di Antonio Conte. Forte di 228 presenze complessive all'attivo dal suo arrivo nel 2018 e di due scudetti conquistati con la maglia azzurra, il 29enne punta ora a ritrovare la continuità sul terreno di gioco per consolidare la propria centralità nel progetto tecnico partenopeo.
E sul futuro...
Sullo sfondo resta la questione legata al futuro, con l'accordo in scadenza a giugno 2027, a due anni dal rinnovo biennale siglato nella scorsa estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, al momento la priorità assoluta rimanga il rientro in campo, tuttavia entro la fine dell'anno è possibile un incontro tra la dirigenza del Napoli e l'entourage del giocatore per valutare di stipulare un ulteriore prolungamento. Altrimenti si comincerà a stagliare la prospettiva di un addio al termine della sua nona stagione in azzurro.