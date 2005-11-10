Treviso, Gorini: "Mi tengo la prestazione, diamo continuità e muoviamo la classifica"

Edoardo Gorini, tecnico del Treviso, ha commentato così lo 0-0 contro la Giana Erminio: "Dispiace, volevamo portare un’altra ventata di entusiasmo. Abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, meglio nel secondo tempo che nel primo, ma ci sono anche gli avversari. Probabilmente il primo tempo potevamo far girare più velocemente il pallone, ma anche oggi alla fine abbiamo fatto 20 tiri in porta: un po’ il loro portiere un po’ noi, non ci siamo riusciti".

Prosegue: "Come dico sempre, l’importante è creare, muovere la classifica: allunghiamo la striscia positiva. Siamo rimasti un po’ sorpresi per il modulo e il sistema di gioco con cui hanno iniziato la partita, era un’incognita. Mi tengo la prestazione: diamo continuità per trasformare il rammarico in energia".