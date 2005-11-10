Serie C, 8ª giornata: cade il Cittadella, vola lo Spezia e traffico nel C. La situazione

Con Serie A e Serie B in pausa e con la Nazionale attesa questa sera dal quarto e ultimo impegno di questa sosta contro la Turchia, è stata la Serie C a prendersi la scena in questo fine settimana. Ecco cosa è avvenuto nei tre gironi e come sono cambiate le rispettive classifiche.

GIRONE A

Cade a sorpresa il Cittadella, tra le mura amiche contro l'AlbinoLeffe. Primo posto comunque, conservato, perché le prime inseguitrici - ovvero Union Brescia e Ospitaletto - non riescono ad approfittare del passo falso dei veneti. Tante sfide ricche di gol ed emozioni fino all'ultimo respiro, come la vittoria in rimonta del Novara sulle Dolomiti Bellunesi. Ko per la Folgore Caratese, che quasi certamente porterà al cambio di guida tecnica.

GIRONE B

Continua a vincere lo Spezia, che fa sua la difficile sfida esterna sul campo della Reggiana. Spicca per importanza della gara il derby umbro tra Gubbio e Perugia, vinto dagli ospiti per 1-3. Frenano Ravenna e Grosseto, rendendo ancora più indimenticabile il weekend degli aquilotti liguri. Prende un po' di quota il Pescara, con il successo last minute di Livorno.

GIRONE C

Potenza e Sorrento si prendono la scena, guadagnandosi i due gradini più alti del podio battendo rispettivamente Picerno e Casarano. Sorride anche la Salernitana, che fa suo in rimonta il big match contro il Bari. Foggia corsaro a Cosenza, mentre il Catania non perde contatto con l'alta classifica grazie al 2-1 rifilato al fanalino di coda Crotone.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Cittadella-AlbinoLeffe 1-2

30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2

9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)

Folgore Caratese-Desenzano 1-2

20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)

Ospitaletto-Renate 1-1

16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)

Pro Vercelli-Carpi 2-0

16' Bertoli, 65' Coccolo

Lecco-Union Brescia 2-2

13' Capello (L), 73' Casasola (U), 90'+2 Casarotto (L), 90'+7 Spagnoli (U)

Treviso-Giana Erminio 0-0

Domenica 4 ottobre

Dolomiti Bellunesi-Novara 1-2

25'Agosti (D), 89' Lorenzini (N), 90'+1 Zambataro (N)

Alcione-Trento 2-2

13' Zini (A), 25' Molina (T), 57' Aucelli (T), 62' Rolfini (A)

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Trento 14, Arzignano Valchiampo 14, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione 11, Dolomiti Bellunesi 10, Desenzano 10, Novara 9, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno

GIRONE B

Già giocate

Gubbio-Perugia 1-3

29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)

Vado-Forlì 1-0

10' Rosa

Grosseto-Sambenedettese 1-3

9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)

Livorno-Pescara 0-1

90'+6 Sardo

Campobasso-Torres 1-1

45'+2 Corbo (C), 66' [aut.] Celesia (C)

Guidonia Montecelio-Pineto 1-0

76' Ferrari

Pianese-Ravenna 1-1

16' e 58' Bellini (B), 19' Soleri (R)

Domenica 4 ottobre

Reggiana-Spezia 0-1

75' Cazzadori

Latina-Ostiamare 1-1

13' Plescia (L), 41' Vagnoni (O)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Vado 8, Ostiamare 8, Pineto 7, Gubbio 7, Pianese 6, Sambenedettese 5, Latina 6*, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Casertana 2-0

40' Orlando, 65' Fiorin

Sorrento-Casarano 2-0

25' Bolzan, 83' Loreto

Giugliano-Barletta 1-0

9' Baldé

Monopoli-Savoia 0-0

Catania-Crotone 2-1

14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)

Cosenza-Foggia 0-2

54' Ravasio, 90'+6 Petito

Domenica 4 ottobre

Audace Cerignola-Altamura 0-0

Potenza-Picerno 4-2

9' Loiacono (Po), 30' Russo (Po), 35' Pugliese (Pi), 48' Bianchi (Pi), 63' Selleri (Po), 66' D'Auria (Po)

Salernitana-Bari 2-1

10' Butic (B), 83' Lescano (S), 88' Varela Djamanca (S)

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Potenza 19, Sorrento 18, Bari 16, Catania 13, Picerno 12, Salernitana 12, Monopoli 12, Casertana 12, Audace Cerignola 11, Cavese 11, Foggia 11, Casarano 10, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Altamura 8, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Cosenza 2, Crotone 0***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** penalizzato di 6 punti