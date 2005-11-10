Italia, le ultime sulla formazione per sfidare la Turchia: tante novità in ogni reparto

"Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo". Non lasciano spazio ad interpretazioni le parole di Roberto Mancini, rilasciate alla vigilia del match tra Italia e Turchia in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. L'ultimo dei 4 impegni di Nations League, andati in scena in questa lunga pausa riservata alle Nazionali.

Le ultime sull'Italia

Come già anticipato, non mancheranno i volti nuovi rispetto all'undici iniziale visto contro la Francia. Qualche conferma però ci sarà, tra cui Donnarumma tra i pali e Bastoni in difesa. La retroguardia verrà completata da tre giocatori partiti fuori contro i transalpini e cioè i due terzini Di Lorenzo e Ruggeri e l'altro centrale ovvero Mancini. I reparti totalmente rivoluzionati saranno centrocampo e attacco. In regia nuova chance per il cagliaritano Romano, dopo l'esordio da dimenticare contro il Belgio. Ai suoi fianchi, ecco Barella e Doumbia. In attacco, infine, il ruolo di riferimento centrale verrà affidato a Scamacca. Le due ali saranno Maldini e il talento di casa, cioè il rossoblù Cambiaghi.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Maldini, Scamacca, Cambiaghi