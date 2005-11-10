Reggiana, Tesser: "Tenuto testa allo Spezia, peccato non aver sfruttato le occasioni"

Attilio Tesser, tecnico della Reggiana, ha parlato così dopo il ko per 0-1 in casa contro lo Spezia: "Abbiamo fatto un primo tempo positivo, mentre nel secondo siamo calati subito e non abbiamo trovato il gol. Abbiamo avuto più palle gol noi: peccato non essere riusciti a passare in vantaggio".

Tante occasioni, non sfruttate a dovere: "Merito alla loro difesa, ma abbiamo creato diverse situazioni. Abbiamo segnato due gol che poi sono stati annullati: non finalizzare quando fai bene è un peccato. Loro nel secondo tempo hanno preso in mano la partita, creando pericoli e facendoci male. A Perugia abbiamo fatto fatica, offrendo una brutta prestazione. Stasera l’avversario veniva da sette vittorie consecutive e gli abbiamo tenuto testa".

Chiusura sulle assenze, non usate però come alibi: "Le assenze ci sono per tutti: guai a nascondersi dietro a queste situazioni. Se oggi avessimo fatto davvero male, avrei potuto aggrapparmi a questo, invece no. È chiaro che Jonson finora abbia sempre giocato da titolare e averlo a disposizione sarebbe stato utile"”.