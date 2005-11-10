Salernitana, Cosmi: "Vittoria importante, il tempo ci dirà se sia stata la gara della svolta"

Dopo il successo casalingo contro il Bari, il tecnico della Salernitana Serse Cosmi ha parlato in conferenza: "Villa non stava bene perché stamattina in rifinitura non era convinto nei cambi di direzione e non volevo rischiare. Longobardi è in crescita da 2-3 settimane e mi sembrava giusto potergli concedere questa opportunità. Llano a sinistra non è una novità, non è fuori ruolo.

Ho giocato a tre perché tornava De Boer che insieme a Tascone costituisce la coppia dei mediani così Vitale è tornato nel suo ruolo, ma anche per arginare gli inserimenti di Maggiore e le imbucate del Bari. Lescano in settimana ha svoltato mentalmente facendo un gol da principe dei centravanti della C, uno dei migliori stoccatori del campionato. D'Ursi e Djamanca hanno giocato sotto punta. Sono stato ripagato nelle scelte perché i subentrati hanno fatto gol. Abbiamo vinto contro Potenza e Bari, vorrei giocare sempre contro le più forti.

Domani devo scegliere dove passare la giornata tra Acciaroli e camera iperbarica perché devo recuperare. Da martedì studieremo il da farsi per Casarano. Non diventiamo ostaggi dei numeri. Questa di oggi è una vittoria importante, il tempo ci dirà se sia stata la gara della svolta. Mezzo gol lo ha fatto la curva e si vedeva che la squadra voleva vincerla: abbiamo chiuso in crescendo atleticamente. Capuano ha giocato in A ed ha qualcosa in più, deve ritrovare condizione fisica ottimale e il miglior Capuano ci farà comodo: già in questa settimana ha alzato i ritmi. Io vorrei sempre vedere la Salernitana come nell’ultima mezz’ora, sono stati commoventi e ci siamo regalati una serata emozionante".