Salernitana, Cosmi: "Vittoria importante, il tempo ci dirà se sia stata la gara della svolta"
Andrea Piras
Dopo il successo casalingo contro il Bari, il tecnico della Salernitana Serse Cosmi ha parlato in conferenza: "Villa non stava bene perché stamattina in rifinitura non era convinto nei cambi di direzione e non volevo rischiare. Longobardi è in crescita da 2-3 settimane e mi sembrava giusto potergli concedere questa opportunità. Llano a sinistra non è una novità, non è fuori ruolo.
Ho giocato a tre perché tornava De Boer che insieme a Tascone costituisce la coppia dei mediani così Vitale è tornato nel suo ruolo, ma anche per arginare gli inserimenti di Maggiore e le imbucate del Bari. Lescano in settimana ha svoltato mentalmente facendo un gol da principe dei centravanti della C, uno dei migliori stoccatori del campionato. D'Ursi e Djamanca hanno giocato sotto punta. Sono stato ripagato nelle scelte perché i subentrati hanno fatto gol. Abbiamo vinto contro Potenza e Bari, vorrei giocare sempre contro le più forti.
Domani devo scegliere dove passare la giornata tra Acciaroli e camera iperbarica perché devo recuperare. Da martedì studieremo il da farsi per Casarano. Non diventiamo ostaggi dei numeri. Questa di oggi è una vittoria importante, il tempo ci dirà se sia stata la gara della svolta. Mezzo gol lo ha fatto la curva e si vedeva che la squadra voleva vincerla: abbiamo chiuso in crescendo atleticamente. Capuano ha giocato in A ed ha qualcosa in più, deve ritrovare condizione fisica ottimale e il miglior Capuano ci farà comodo: già in questa settimana ha alzato i ritmi. Io vorrei sempre vedere la Salernitana come nell’ultima mezz’ora, sono stati commoventi e ci siamo regalati una serata emozionante".