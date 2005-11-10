Milan, Endrick per sei mesi: i rapporti fra Cardinale e l'agenzia del brasiliano possono aiutare

Il Milan non molla la presa per Endrick. Il club di via Aldo Rossi è sempre intenzionato a rinforzare il proprio pacchetto offensivo per la seconda parte di stagione. La dirigenza rossonera infatti è sempre intenzionata a riammalare a mister Amorim un nuovo tassello in più per il suo reparto offensivo dal mese di gennaio. E il nome in cima alla lista resta sempre quello del giocatore classe 2006 di proprietà del Real Madrid che con José Mourinho, complice anche un infortunio ad inizio stagione, ha disputato solo quattro minuti contro l'Elche.

Chiuso al Real

Le gerarchie alle Merengues sono rimaste sempre le stesse con Vinicius e Mbappé davanti a tutti, Brahim Diaz e Diomande poco più indietro che vanno a chiudere le porte al giovane brasiliano. Scontato che il ragazzo, appena 20 anni, voglia trovare più spazio e chissà che questo non possa essere la molla che possa far decollare il tutto tenendo conto anche gli ottimi rapporti fra Cardinale e Roc Nations, l’agenzia del brasiliano.

La formula

L'idea infatti è quello di puntare all'ingaggio del giocatore con un prestito secco di sei mesi. La palla adesso passa agli addetti ai lavori per cercare di chiudere un nuovo innesto (per gennaio) per Ruben Amorim.