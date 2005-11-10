Juventus, occhi puntati su Hojbjerg: ieri emissari in Galles per il centrocampista danese

La Juventus guarda già al mercato di gennaio. Mancano ancora tre mesi al via delle trattative invernali ma la dirigenza bianconera sta impostando i movimenti da fare specialmente in entrata andando ad acquistare quei profili funzionali al progetto di mister Luciano Spalletti. Uno di questi è il centrocampista visto anche il ko di Manuel Locatelli. Servirà un profilo di qualità ma soprattutto che sappia essere un leader. Un uomo di carisma insomma che sappia dettare i tempi ma allo stesso tempo trascinare i compagni con la sua determinazione.

Occhi su Hojbjerg

Il nome più gettonato sempre essere nuovamente Pierre-Emile Hojbjerg. Il capitano dell’Olympique Marsiglia è da tempo nel mirino degli uomini della Continassa che a gennaio potrebbero nuovamente tornare alla carica. Giocatore di grande esperienza, 31 anni, ha vestito le maglie di Tottenham e Bayern Monaco e adesso invece è in Francia in Ligue 1.

Emissari in Galles

E in questi giorni la Juve è al lavoro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri erano presenti in Galles emissari del club bianconero per seguire da vicino il giocatore. Nel match di Nations League, il centrocampista ha chiesto il cambio dopo appena dieci minuti per un fastidio muscolare. Sembra essere a scopo precauzionale ma va detto comunque che gennaio è ancora lontano e ci sarebbe tutto il tempo per smaltire la cosa.