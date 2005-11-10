Bari, Rastelli: "2 minuti con l'uomo in meno per la regola delle sostituzioni ci ha fatto male"

Dopo la sconfitta contro la Salernitana, il tecnico del Bari Massimo Rastelli ha commentato: "Ci tenevamo a uscire dal campo imbattuti. Il calcio purtroppo è questo. Aver giocato per 2 minuti con un uomo in meno per via della regola delle sostituzioni ci ha fatto male. È stata la svolta in negativo della partita. Abbiamo fatto 82 minuti importanti contro una grande squadra in uno stadio che ti mette pressione. Può capitare di prendere gol in inferiorità numerica temporanea. Il cambio di Darboe è stato forzato: è un giocatore dalle qualità uniche in questa categoria. Avevamo creato i presupposti per chiudere la partita.

I ragazzi hanno calciato bene verso la porta. Sono soddisfatto della prestazione e della produzione a livello di gioco. Resta amaro in bocca per aver perso e meritavamo di tornare a casa con risultato positivo. Tutti i ragazzi infortunati ci mancano enormemente. Avere sei giocatori fuori è condizionante nella gestione del match. Ci vuole un po' di tempo. Non ci ho capito nulla nel parapiglia a valle del gol di Butic".