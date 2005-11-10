Milan, non si aspetta: rinnovo per Pulisic, in arrivo per Rabiot. Con una deadline

La rivoluzione in casa Milan è soltanto alle battute iniziali. La linea tracciata dal proprietario Gerry Cardinale e dal tecnico Ruben Amorim punta a un profondo riassetto, sia sul piano dirigenziale sia nella composizione della rosa attraverso le prossime finestre di calciomercato. Nonostante il periodo di profonda trasformazione, la società intende ripartire da basi solide, individuate a chiare lettere nelle figure di Adrien Rabiot e Christian Pulisic. L'obiettivo primario dei vertici rossoneri è quello di definire i prolungamenti contrattuali dei due pilastri possibilmente entro Natale, garantendo così stabilità al progetto tecnico in vista del nuovo anno e della seconda parte di stagione.

Un dossier

Per quanto riguarda Adrien Rabiot, l'investitura è arrivata direttamente da Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia: l'allenatore portoghese che ne ha sottolineato la professionalità, l'importanza tattica e la leadership all'interno dello spogliatoio. Attualmente legato al club fino al 2028 con un'opzione di rinnovo unilaterale per un ulteriore anno, il centrocampista della Nazionale francese potrebbe presto sedersi al tavolo delle trattative. L'intenzione è quella di proporgli un nuovo contratto con scadenza nel 2031, confermando l'attuale ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione.

La questione spinosa

Fronte analogo per Christian Pulisic, il cui prolungamento pareva assai lontano soltanto poche settimane fa. Le ultime dichiarazioni distensive del numero 11 statunitense hanno riaperto la trattativa con la dirigenza, confortata dal suo rinnovato entusiasmo e dalle sue prestazioni sul campo, come la recente prova fornita contro il Lecce. Sebbene il contratto dell'attaccante scada nel giugno 2027 (con un'opzione di estensione annuale a favore della società), il Milan intende proporre direttamente un prolungamento fino al 2031, accompagnato da un adeguamento dell'ingaggio verso l'alto. Lo riferisce il Corriere dello Sport.