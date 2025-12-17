Juventus, prima di Natale si parlerà di Yildiz. Perché servono anche certezze

Prima di Natale è fissato l'incontro per Kenan Yildiz. Dopo un anno e mezzo dalla firma dell'ultimo contratto, ecco che ci sarà un summit per capire quale può essere il futuro del calciatore più considerato della Juventus. Il migliore per rendimento di questo periodo, il più costoso, il gioiello della prossima estate. In caso di mancata Champions ecco che finirà sul mercato, con una valutazione sì altissima, ma molto dipenderà dalla probabilità di firmare un nuovo contratto. Perché è evidente che attualmente sarebbe il momento perfetto per rinnovare, ma anche per cederlo: guadagna 1,5 milioni di euro e sarebbe appetibile per tutti i club di medio alto livello.

Se ne dovesse prendere 6, come vorrebbe attualmente, ecco che sarebbe più complicato trovare una squadra disposta a investire. Certo, non sarebbe impossibile, ma come già visto in altri casi (come Osimhen, per dirne un altro) non è detto che poi sia così semplice. Anche perché, appunto, la valutazione è fra i 70 e i 100 milioni, che sarebbe una totale plusvalenza.

Dall'altro lato servono certezze. Che la Juventus in questi anni non ha avuto: l'unico è stato forse Bremer che, però, è finito molto spesso in panchina o tribuna a causa degli infortuni. Yildiz potrebbe essere un punto di riferimento per la prossima Juve.