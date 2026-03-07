Davis: "Mi sto divertendo a giocare nell'Udinese. Non ho fretta di andarmene"

Intervistato da Flashcore, l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis ha parlato del suo approdo nel campionato italiano: "L'ho guardato anche prima di venire qui, e che tipo di impatto potrei avere sul campionato qui fuori. Ma le mie prime due stagioni qui, mi sono infortunato molto, quindi non ho davvero avuto modo di giocare e di esercitare davvero i miei colpi quanto volevo. Ma quest'anno, sono in grado di farlo, e con come è stata la mia forma, puoi sicuramente vedere che sta arrivando a compimento, quindi spero che possa continuare".

Sull'obiettivo minimo di gol ha sottolineato: "Come attaccante, segnare gol è il tuo lavoro, ed è quello che vuoi fare. Quindi per me, ovviamente, voglio arrivare almeno in doppia cifra. Spero di poter raggiungere questo obiettivo. Ho fissato i miei obiettivi personali prima dell'inizio della stagione. Penso che sia bello avere degli obiettivi, per vedere quanto puoi avvicinarti a loro, o anche se li superi. E poi in estate, puoi riflettere su cosa puoi fare la prossima stagione. Questo è il mio atteggiamento".

In attacco l'intesa con Zaniolo sta crescendo sempre di più: "Prima della partita con la Fiorentina, sono stato fuori per quattro settimane, quindi sapevo che non sarei stato fisicamente lì al 100%, ma sapevo che potevo contare su Nico per forse trattenere due o tre giocatori e aiutarmi. È un giocatore di alto livello. La carriera che ha avuto, i luoghi in cui è stato e i club per cui ha giocato parlano da soli. Un internazionale di talento, quindi è bello avere questo tipo di giocatore nella nostra squadra".

Chiosa finale sul futuro e se pensa ad un ritorno in Premier: "Non mi interessa davvero il campionato. Non si tratta nemmeno di andare avanti. Mi sto davvero divertendo a giocare qui ora. Certo, ho 28 anni. Se fossi più giovane, allora forse penserei: 'Dove posso andare dopo?'. Ma mi sto divertendo qui. Mi piace molto stare qui. Alla mia famiglia piace stare qui. Quindi, non ho fretta di andarmene o qualcosa del genere. Quindi, sono davvero nel momento e apprezzo il momento in questo momento".