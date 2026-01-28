Nel futuro di Norton-Cuffy c'è la Premier League? L'Everton bussa alla porta del Genoa

Non solo operazioni in entrata per il Genoa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il futuro di Brooke Norton-Cuffy non è così delineato e potrebbe essere anche lontano dall'Italia. Oltre a diverse squadre di Serie A infatti, c'è anche l'Everton e un altro club di Premier League. Da capire anche quella che sarà l'idea di Daniele De Rossi, che lo ritiene una pedina importante per la sua squadra.

Il classe 2004 è blindato da un contratto fino al 2029. In carriera vanta 36 presenze e un gol con il Genoa, 40 gettoni e 2 reti con il Millwall, 24 partite con il Coventry City, 21 match con il Rotherham United, 17 apparizioni e un centro con il Lincoln City e 17 sfide con l'Arsenal Under 21. Il rendimento offerto in questa stagione dall'inglese ha sorpreso tutti e pure l'Inter lo ha messo nel mirino.

Inoltre è sceso in campo 14 volte con l'Inghilterra Under 21, 6 con l'Under 20, 8 con l'Under 19, 3 con l'Under 18 e 6 con l'Under 16, con cui ha segnato 2 gol. Nel suo palmares ci sono un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21, entrambi trofei comunque molto prestigiosi, seppur conquistati con le nazionali giovanili.