Top 100 giovani italiani: la Juventus nel suo Destiny. Elimoghale è 8° in classifica

Si fa un gran parlare di Destiny nel mondo Juventus, da qualche mese a questa parte. E non sono quelli 'forti o deboli' che fanno parte del mantra di mister Spalletti, ma è il nome di quel talento classe 2009 che in molti aspettano al varco, all'appuntamento con il calcio che conta. Perché Elimoghale ha davvero tutto per provare ad imporsi con la Vecchia Signora, replicando magari la strada di Yildiz. Lui però preferisce evitare paragoni, tanto da aver dichiarato in una recente intervista: "Non mi sento il nuovo Leao, sono solo Destiny Elimoghale".

Un esterno agile, tipo il primo Leao

L'accostamento con il portoghese ex Milan è venuto quasi naturale a molti, considerando il ruolo e il modo preferito di interpretare il gioco: Elimoghale ama giocare sulla fascia sinistra dell'attacco, dove può creare pericoli sfruttando la sua rapidità con e senza palla, portandosi la palla internamente sul piede forte, il destro. E il look, con tanto di capello lungo e intrecciato, ricorda in effetti Leao. Il passo però è quello ancora leggero di inizio carriera, senza l'appesantimento del successivo lavoro di irrobustimento. Un processo al quale probabilmente dovrà sottoporsi anche Elimoghale: l'auspicio e il monito di chi spera di vederlo affermarsi è che non si vada ad intaccare i suoi guizzi e la rapidità del suo passo con l'eccessiva aggiunta di muscolatura.

La scheda di Elimoghale

Squadra: Juventus Primavera

Ruolo: esterno d'attacco, centravanti

Anno di nascita: 2009

Presenze nelle nazionali: 13 e 1 gol con l'U15, 2 con l'U16, 14 e 3 gol con l'U17, 7 e 2 gol con l'U18, 5 e 1 gol con l'U19

Posizione nella Top 50: 8

Valore su Transfermarkt: 1,2 milioni di euro