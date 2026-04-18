Juventus, rivoluzione a centrocampo: via Koopmeiners, dentro un big. Tutti i nomi al vaglio

Alla Continassa il lavoro non è finito, anzi. Il centrocampo della Juventus è ancora un cantiere aperto e le indicazioni di Luciano Spalletti sono chiare: serve un innesto di alto livello per completare il reparto. L’idea è affiancare un profilo di spessore a Manuel Locatelli e Khephren Thuram, un giocatore capace di garantire qualità, leadership e versatilità. L’identikit porta dritto a Franck Kessié, in uscita dall’Al-Ahli. Il centrocampista ha già rifiutato un rinnovo oneroso pur di tornare in Europa e la Juve segue la situazione, puntando però a un ingaggio più sostenibile rispetto ai 14 milioni attuali.

Le operazioni in entrata dipenderanno anche dalle uscite. Il nome principale, come si legge su Tuttosport, è quello di Teun Koopmeiners, che non ha convinto pienamente e potrebbe partire per una cifra intorno ai 30 milioni. Sullo sfondo - oltre a Kessié - restano anche altri profili: Leon Goretzka ed Ederson sono tra i sogni, con la concorrenza dell’Atletico Madrid per quest’ultimo.

Monitorati anche André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, che Spalletti ha già allenato al Napoli e rivorrebbe tanto anche in bianconero. Invece piste come Manuel Ugarte e Xaver Schlager restano più defilate. La strategia è chiara: meno scommesse e più certezze. La Juventus vuole un centrocampo pronto subito, capace di fare la differenza nei momenti decisivi.