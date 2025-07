TMW Juventus, rivoluzione in corsia: rilancio Werder Brema per Mbangula. E in risalita c'è Dodo

Si preannuncia un'estate di totale rivoluzione sulle fasce per la Juventus, che da qui a qualche ora potrebbe salutare - tutti insieme - diversi giocatori di corsia, adattabili sia in attacco che a centrocampo, a seconda delle necessità. Siamo infatti ormai ai dettagli per la cessione di Weah all'Olympique Marsiglia e presto potrebbe fare le valigie per l'estero anche Kostic, rientrato dal prestito al Fenerbahce e adesso ambito dai greci dell'Olympiacos e dalla Stella Rossa in patria. E ancora, in uscita anche Alberto Costa, per il quale la Juventus tratta una cessione da una ventina di milioni di euro con lo Sporting Clube de Portugal.

Poi, come noto, c'è la situazione legata a Nico Gonzalez e non è finita qui, perché sembra decisamente più vicino anche il momento dell'addio a Samuel Mbangula (21 anni), esterno lanciato da Thiago Motta nella prima squadra bianconera per il quale però non è mai scattato il giusto feeling con il suo successore, e attuale guida tecnica della Vecchia Signora, Tudor. Il belga classe 2004, più attaccante che centrocampista e seguito anche dal Bologna, è un obiettivo del Werder Brema e nelle scorse ore i tedeschi hanno portato un nuovo rilancio da 12 milioni di euro all'attenzione dei dirigenti juventini. Potrebbe essere davvero la mossa giusta per chiudere.

Dopo le uscite, sarà il tempo di pensare alle entrate, per un reparto che da piani è destinato a rimanere con i soli Cambiaso a sinistra e Savona (per il quale sono stati rispediti al mittente i primi approcci del Newcastle) a destra. Rimane più che viva la pista che porta a Dodo della Fiorentina per la fascia destra, occhio anche ad alternative meno di grido come Daniel Munoz del Crystal Palace e Josha Vagnoman dello Stoccarda. A sinistra il grande obiettivo era Nuno Tavares, ma il muro eretto dalla Lazio potrebbe indurre la Juve a guardare su altri profili.