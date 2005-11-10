Ronaldinho pronto a tornare in campo, Borriello avverte: "In Serie C corrono come bestie"

Il conto alla rovescia è iniziato. Il prossimo mese Ronaldinho tornerà a indossare gli scarpini per una partita ufficiale con la maglia del Ravenna, in Serie C, a quasi 46 anni. Un evento quasi imperdibile, anche se i dubbi sono legittimi.

Sul possibile impatto del brasiliano si è espresso anche Marco Borriello, suo compagno di squadra ai tempi del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante ha ricordato le qualità fuori dal comune del fantasista, sottolineando però anche le difficoltà che un giocatore fermo da anni potrebbe incontrare in un campionato intenso come la terza serie italiana: "Quando ne aveva voglia era ingiocabile, una fortuna per le punte come me. Da fermo può fare ancora la differenza, ma in C corrono come bestie", ha dichiarato Borriello.

Parole che del resto fotografano le due facce della carriera di Ronaldinho: da una parte il campione capace di inventare giocate impossibili e mettere i compagni nelle condizioni migliori per segnare, dall’altra la scarsa propensione al sacrificio. La sfida del presente sarà ardua: tecnica e fantasia dovranno fare i conti con ritmo, duelli fisici e intensità. A Ravenna, ma in generale in tutta Italia, cresce l’attesa per vedere nuovamente in campo il sorriso e la classe dell’ex stella di Barcellona e Milan. Una presenza che, al di là del risultato, rappresenterà un evento speciale per tutti.