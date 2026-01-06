Juventus, Spalletti punterà su Miretti per sostituire Conceicao

La Juventus, ieri mattina, si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro il Sassuolo. Spalletti non ha potuto contare su Conceicao e Kelly, che hanno svolto un lavoro personalizzato. Questa mattina, la Juventus partirà per Sassuolo e si capirà se il portoghese e l’inglese saranno convocati. La sensazione, però, è che non si vorrà correre nessun rischio, visto che si tratta di fastidi muscolari. Senza Conceicao e Kelly, Spalletti dovrà studiare delle nuove soluzioni. Perché chiaramente si tratta di due titolari e la loro eventuale assenza comunque si farà sentire a livello numerico. Soprattutto in difesa la coperta è molto corta, Koopmeiners verrà riproposto dietro e l’unico centrale di ruolo in panchina sarà Pedro Felipe. Infatti, oltre all’eventuale assenza di Kelly, mancheranno anche Rugani e Gatti.

La Juventus lavora per Chiesa.

Antonello Venditti cantava: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, questo verso del cantautore romano sembra essere d’attualità per il mercato della Juventus. Infatti, il club bianconero ha rotto gli indugi e ha contattato l’entourage di Federico Chiesa. La dirigenza juventina lo ritiene il profilo ideale per fare il vice di Kenan Yildiz. Chiesa ha lasciato la Juventus nel 2024 e, un anno e mezzo dopo, potrebbe tornare a Torino. Il giocatore del Liverpool sarebbe allettato dall’idea di tornare in bianconero. Chiesa avrebbe così l’occasione di rientrare alla Juventus per dimostrare il suo valore dopo un addio che è stato certamente amaro per lui. Adesso però resta da capire cosa vorrà fare il Liverpool, visto che la coperta dei Reds in avanti non è troppo lunga. Perciò Slot potrebbe non voler cedere Chiesa. Dopodiché resta da capire quanto, eventualmente, spingerà il giocatore per tornare alla Juventus. A Torino Chiesa ritroverebbe compagni che conosce benissimo e Spalletti, che lo ha allenato in Nazionale.

Miretti verso una maglia da titolare.

In vista dell’impegno contro il Sassuolo, Luciano Spalletti sta studiando di tornare al 3-4-2-1: in porta giocherà Di Gregorio. Nel terzetto difensivo spazio a Kalulu, Bremer e Koopmeiners, con Kelly che non è al meglio e oggi rifiaterà. Sugli esterni il dinamismo di McKennie a destra e la spinta di Cambiaso a sinistra saranno fondamentali. Anche se il numero 27 juventino è in ballottaggio con Cabal. In mezzo al campo Locatelli e Thuram garantiranno equilibrio e copertura. Sulla trequarti resta da valutare la situazione legata a Conceicao. Il portoghese non è al meglio e per questo Miretti si candida a una maglia da titolare. Accanto a lui agirà Yildiz, incaricato di legare centrocampo e attacco. In avanti il tecnico deve sciogliere il dubbio principale, ma David appare in leggero vantaggio su Openda per guidare l’attacco dall’inizio.