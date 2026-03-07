Juventus, Thuram: "Siamo una squadra forte mentalmente, non ci sono gare facili"

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Pisa: "Come ha detto il mister non ci sono partite facili. Dobbiamo giocare bene, essere aggressivi e fare gol quando ci sono le occasioni".

Le ultime rimonte vi fanno sentire più solidi?

"Queste rimonte dimostrano che siamo una squadra forte mentalmente, dobbiamo continuare così e vincere stasera".

Cosa vi ha chiesto Spalletti per festeggiare il suo compleanno?

"Non lo posso dire, è un segreto".