Juventus, Thuram: "Siamo una squadra forte mentalmente, non ci sono gare facili"
Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Pisa: "Come ha detto il mister non ci sono partite facili. Dobbiamo giocare bene, essere aggressivi e fare gol quando ci sono le occasioni".
Le ultime rimonte vi fanno sentire più solidi?
"Queste rimonte dimostrano che siamo una squadra forte mentalmente, dobbiamo continuare così e vincere stasera".
Cosa vi ha chiesto Spalletti per festeggiare il suo compleanno?
"Non lo posso dire, è un segreto".
