Juventus, Yildiz: "Dobbiamo fare una grande partita, io parlo sempre in campo"
Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato intervistato da Prime Video a circa un'ora dalla sfida di Champions League contro il Benfica: "Le notti di Champions sono sempre speciali, non solo per un numero 10. Dobbiamo fare una grande partita, per portarla a casa".
Sei un leader che parla nello spogliatoio?
"Qualche volta parlo alla squadra, ma non sempre: abbiamo Locatelli e altri che parlano, io parlo sempre in campo".
