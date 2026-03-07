Juventus, il digiuno di Yildiz si interrompe dopo 8 partite: 3-0 contro il Pisa al 75'
Si interrompe dopo otto partite il digiuno di Kenan Yildiz, che sigla il 3-0 contro il Pisa con una grande conclusione al 75'. È Conceicao ad avviare l'azione servendo al limite dell'area di rigore il numero 10 che si libera del controllo di Coppola, spedendola nell'angolo basso col destro.
