Yildiz: "Al centro o a sinistra, gioco dove dice il mister. Ho sentito male per i colpi di stasera"
Kenan Yildiz, premiato MVP di Juve-Pisa, ha analizzato così a Sky Sport la vittoria dei bianconeri per 4-0: "Sono contento per la vittoria. Anche nel primo tempo avevamo fatto bene, ma nella ripresa abbiamo fatto di più e segnato. Sono contento per la squadra e per come abbiamo giocato nell'ultimo periodo in generale, speriamo di continuare così".
Sul ruolo da attaccante centrale: "Io sono qui per la squadra. Quando il mister mi dice di giocare davanti, io lo faccio. Sennò gioco a sinistra. Io sono felice di giocare. I colpi ricevuti hanno fatto un po' male, ma va bene così".
