Kairat importante anche per il futuro, ma Sarri fa turnover: i big a riposo nell'Atalanta

L'Atalanta non ha messo in discussione Maurizio Sarri, ma è chiaro che la sfida che sta per iniziare con il Kairat Almaty - in Conference League - sarà comunque importante anche per il futuro del tecnico, che deve ritrovare il successo. Questo perché l'Atalanta arriva in un periodo di crisi di risultati - la vittoria manca dal 3-1 al Pafos del 15 ottobre - e dopo il pesante ko con il Parma.

Sarri cambia: le scelte e le sue parole

I bergamaschi devono però far fronte a tre impegni a settimana e Sarri vara ugualmente il turnover contro la squadra kazaka, visto che i suoi partiranno nettamente favoriti. "La formazione è venuta fuori da sola. Gli infortunati sono infortunati, qualcuno ha delle valutazioni perché dà segnali di stanchezza ed era rischioso farlo giocare, il resto è venuto da solo", ha fatto notare l'allenatore prima della sfida, ai microfoni di Sky Sport.

Sfida delicata dunque, ma per esempio c'è l'esordio da titolare per il 19enne Javison Idele sulla fascia destra, in difesa, con Bernasconi a sinistra. Solo panchina per diversi giocatori importanti: da De Ketelaere a Zappacosta, Ederson e Krstovic. Anche a causa degli infortuni poi, a protezione di Carnesecchi c'è la coppia Scalvini-Obric