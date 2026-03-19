Roma, Massara: "Fiduciosi per questa serata, ma la coppa non è un'ossessione"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League col Bologna: "Questo è uno stadio che spinge forte, c'è una grande atmosfera e sarà un bellissimo evento. Non vediamo l'ora di vivere questa partita".

Si può parlare di ossessione Europa League?

"Non la definirei ossessione ma una forte ambizione, è un traguardo al quale vogliamo ambire. Ci sono molte partite da giocare da qui alla fine è c'è un Bologna molto forte davanti a noi, sarà una partita difficile".

Cosa possono dare i giocatori di maggior esperienza in una serata del genere?

"Questa sera ci sarà una forte motivazione con la spinta del pubblico e servirà la lucidità, per giocare una partita con molte insidie. C'è fiducia, dai giocatori esperti ci aspettiamo il ruolo di guida per quelli più giovani nell'affrontare questo tipo di partita".