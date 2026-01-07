TMW Kayode brilla col Brentford, Inter e Juve vogliono riportarlo in Italia: obiettivo per l'estate

Michael Kayode ormai non è più una sorpresa. L'ex Fiorentina, classe 2004, è tra i migliori giocatori in assoluto per rendimento dell'intera Premier League e su di lui oggi ci sono comprensibilmente big inglesi, ma anche italiane.

Inter e Juventus, per quanto riguarda la nostra Serie A, lo stanno concretamente seguendo in vista della prossima estate. Nerazzurri e bianconeri, secondo quanto raccolto da TMW, stanno infatti pensando a riportare l'ex viola in Italia per il mercato estivo e lo stanno dunque monitorando con attenzione (1888 minuti giocati distribuiti in 24 presenze finora in questa stagione).

In questo momento, il Brentford lo considera però indispensabile per il suo progetto.