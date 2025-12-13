Kayode e la Nazionale: "Se faccio bene col club arriva tutto poi. Il Mondiale? Un sogno"

Lunga intervista quella fatta da Michael Kayode a Sportweek. L’ex terzino della Fiorentina, ora titolare inamovibile del Brentford in Premier League, ha parlato anche del futuro in chiave Nazionale e del sogno Mondiale: “Se mi piacerebbe? Quello penso sia il sogno di chiunque. Quindi sì”

Alla Nazionale dunque ci pensa?

“Io penso solo a fare bene col club perché alla fine arriva tutto: non ho fretta di niente e sono contentissimo. Spero con tutto il cuore che riusciremo a qualificarci per il Mondiale perché abbiamo un grandissimo gruppo. Io sono fiducioso”.

Si sente migliorato da quando è in Premier?

“Sì, tantissimo e in tantissimi aspetti. Questo è il mio terzo anno nelle massime serie, sono molto contento di come sta andando”.

Come finisce la sua stagione da sogno?

“Col Brentford in Europa, in una delle tre coppe. A livello personale? Penso solo a migliorarmi”.