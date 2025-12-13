Kayode si racconta: "Alla Fiorentina devo tutto. Il Brentford è perfetto, sono felicissimo qui"

Lunga intervista quella fatta da Michael Kayode a Sportweek. L’ex terzino della Fiorentina, ora titolare inamovibile del Brentford in Premier League, ha raccontato l’esordio con la maglia viola a Marassi nel 2023: “È stato bellissimo. Marassi era una bolgia, e ancora adesso per me è uno degli stadi in cui fai fatica a sentire i compagni o qualsiasi cosa. La cosa che non mi aspettavo minimamente era che mister Italiano mi mettesse sin dal primo minuto. Sono arrivato al campo ed ero tranquillo. Lui non mi ha detto niente, neanche prima della partita. Poi fa vedere la formazione ed ero titolare. Ovviamente ero felicissimo, ma anche nervosissimo. Alla fine andò alla grande”.

Cosa le è rimasto della Fiorentina?

“Tutto. Ho imparato tantissimo, ho iniziato letteralmente la mia carriera lì”.

Poi è arrivato il Brentford

“Ero felicissimo di andare in un campionato incredibile come la Premier. Chiunque ci vuole giocare. Il debutto è arrivato il 2 febbraio, contro il Tottenham. Prima partita in casa: è stato emozionante, anche se abbiamo ovviamente perso. Consigli? Ho parlato tantissimo con Aquilani, il mio mister per due anni nella Primavera che ha giocato nel Liverpool. Ho parlato con lui e poi letteralmente con tutti i miei compagni della Fiorentina: ognuno aveva la propria opinione, ma visto che c’era la probabilità che andassi mi hanno consigliato come affrontare le cose. Una volta arrivato ho parlato anche tanto con Nørgaard, perché ha giocato anche lui alla Fiorentina ed ero seduto accanto a lui in spogliatoio: mi ha dato una grande mano”.

Le rimesse laterali lunghe?

“Non è una cosa che ho allenato: è tutto naturale, una volta ho scoperto di averla e da lì ho cominciato. Però penso che ci sia ancora margine migliorare”.

Il Brentford è un club adatto a lei?

“Lo sento adattissimo. Mi sono trovato benissimo da subito, per me è un club fantastico e sono contentissimo di tutto quello che c’è qui. C’è un bellissimo gruppo: non parlo solo di giocatori e staff, ma ognuno ti accoglie come se fossi già qui da 3-4 anni”.