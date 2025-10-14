TMW Dove può arrivare Kayode? Ritorni (entourage): "Lo vedo in una società top"

"La Fiorentina? Ci è molto attaccato, è la squadra che lo ha cresciuto. Gli dispiace per la situazione in cui si trova ora, ma spera che le cose possano tornare ad andare per il meglio. Rimane molto legato al club, al ds Pradé, ad Angeloni che lo ha lanciato ed a tanti altri della squadra che continua a sentire come Dodò". Dopo sei mesi in prestito al Brentford, alla fine Michael Kayode è stato prelevato a titolo definitivo dal club inglese, salutando casa, Italia e Serie A per accasarsi una volta per tutte in Premier League. Ma la Viola, per il terzino destro italiano, rimarrà sempre nel cuore.

Lo ha raccontato in esclusiva ai microfoni di TMW, Andrea Ritorni (capo scouting dell'agenzia che segue il giocatore, la Vigo Global Sport Services) che si è soffermato sull'ambientamento del giocatore nel nuovo club: "Sta andando alla grande e sta avendo un exploit fuori dal normale. Ora sta trovando la miglior condizione fisica, si sta 'ripulendo' dal punto di vista del controllo di palla. Arrivato a gennaio, ha fatto 12 presenze con Thomas Frank, un grande allenatore. Anche con Keith Andrews ha subito avuto grande spazio facendo 7 partite su 7 da titolare".

Ma cosa prevede il futuro per Kayode, con 21 anni e un'intera carriera di fronte a sé? Il procuratore risponde: "In futuro lo vedo fare un altro step in società top. Non che il Brentford non lo sia, ma lo vedo ancora più in alto. Ora è entusiasta della considerazione che sta avendo nel panorama inglese. Ha un mondo davanti a sé, continuando così. Dove può migliorare? Dal punto di vista tattico è cambiato tanto, contro il City in marcatura è stato eccellente. Deve migliorare sul primo tocco. Dal punto di vista fisico ha un motore fuori dal normale".