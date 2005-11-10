Kean secondo colpo più costoso di sempre del Como. Rischia di finire l'anno senza gol

Niente da fare, la sfortuna non molla Moise Kean e la solita tibia che gli fa male ormai da tanto tempo (ricordate per esempio le assenze prolungate nella scorsa annata alla Fiorentina?) ha tornato a farsi sentire e lo costringerà a rimanere fermo ai box per almeno cinque settimane, con rientro previsto per la partita casalinga contro il Bologna del 12 dicembre, la penultima dell'anno solare.

Zero gol tra Douvikas e problemi fisici

Il rischio, tangibile, è che il 2026 di Kean al Como si concluda con un desolante (e soprattutto, inatteso) 'zero' alla casella dei gol segnati. Uno scenario che nessuno in riva al lago poteva immaginarsi, probabilmente neanche i più negativi. Eppure è così ed è il risultato delle difficoltà nello scalzare un totem offensivo di Fabregas come Douvikas (all'apparenza più adatto a un calcio tecnico e di dialogo come quello dei lariani) oltre che dei guai fisici.

Secondo colpo più caro nella storia del club

La delusione è ulteriormente accentuata dal fatto che Kean sia il secondo colpo più oneroso nell'intera storia del Como: è arrivato dalla Fiorentina in un pacchetto a base prestito con obbligo di riscatto condizionato da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Più costoso di lui solo il (ri)acquisto di Nico Paz dal Real Madrid, uno di quelli che invece non ci ha messo molto a lasciare un chiaro segnale del suo passaggio. Nulla è compromesso, per il centravanti della nazionale italiana, ma dovrà impegnarsi e non poco per rimettersi in gioco e poter risalire la china all'interno di un contesto tanto competitivo come quello del Como.