Giovanni Kean a Como, dopo Moise anche il fratello maggiore sbarca sul lago
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Daniel Uccellieri
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02.10.2026 00:04Altre Notizie
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Un altro Kean a Como. Dopo l'acquisto milionario di Moise Kean in estate, anche il fratello Giovanni Kean è approdato sulle sponde del lago. Il fratello maggiore di Moise è un nuovo giocatore della Zeta Como, squadra di Kings League.
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