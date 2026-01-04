Kean fa esplodere il Franchi in extremis: la Fiorentina batte la Cremonese 1-0

Vittoria importantissima per la Fiorentina, che con la Cremonese fa una grande partita e trova il gol decisivo sul finale grazie al tap in di Moise Kean che fa esplodere il Franchi. Seconda vittoria consecutiva in casa raccolta dai viola, che agganciano Pisa ed Hellas Verona.

Il primo tempo

Parte bene la Fiorentina che ha sui piedi già dopo 4 minuti la palla del vantaggio dopo un rilancio sbagliato dalla retroguardia grigiorossa raccolto da Fagioli, che controlla e calcia dal limite dell’area trovando la respinta di Audero. L’azione più grossa per arriva otto minuti dopo con un cross dalla distanza di Ranieri che pesca sul secondo palo la testa di Parisi. Il terzino campano colpisce bene ma la palla sbatte sulla traversa. Passano i minuti ed è sempre la Fiorentina a fare la partita, con Mandragora he ci prova dalla distanza trovando una super risposta di Audero e con Piccoli che prova a mettersi in proprio senza grandi fortune. Al 37’ grandi proteste per un fallo da rigore di Baschirotto su Piccoli che l’arbitro prima convalida e poi toglie dopo un check al VAR per fallo dello stesso centravanti viola sul centrale ex Lecce. La partita si innervosisce e 4 minuti dopo La Penna è costretto ad intervenire per un parapiglia che porta al giallo per Payero e Dodo e ad un rosso per un membro di entrambe le panchine.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa la partita cala di intensità rispetto ai primi 45 minuti e i due allenatori mettono mano alle loro soluzioni in panchina. Al 60’ prima azione pericolosa della Cremonese, con Vardy che sfrutta un errore di Ranieri, serve al centro Bonazzoli ma Comuzzo è provvidenziale a mettersi tra la palla e il numero 90. Al 66’ ci prova anche Vanoli a cambiare qualcosa: fuori Ranieri e Parisi e viola a trazione decisamente più anteriore, con il debutto di Solomon e Gosens. Proprio il tedesco al 71’ ci prova dalla distanza ma il suo sinistro non impensierisce Audero. All’84’ la Cremonese va vicinissima a beffare i viola con un tiro cross di Vazquez leggermente sfiorato da Sanabria che De Gea riesce a respingere in quella che è stata la prima parata. Quando il pareggio sembrava il risultato ormai più probabile, Moise Kean ribadisce in rete un colpo di testa di Fortini Cher fa esplodere il Franchi e regala si suoi il secondo successo di fila in casa.