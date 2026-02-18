Jagiellonia-Fiorentina, i convocati di Vanoli: tanti Primavera. Kean e Dodò rimangono a Firenze
Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati viola per la partita di Conference League Jagiellonia-Fiorentina: fuori dall'elenco gli infortunati Solomon, Gudmundsson e De Gea. Restano a Firenze anche Kean e Dodò per scelta tecnica. Queste le decisioni di Paolo Vanoli:
Portieri: Leonardelli, Lezzerini, Magalotti.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti,
Centrocampisti: Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno.
Attaccanti: Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini.
